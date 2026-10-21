El Eibar W – Madrid CFF W se juega el domingo 25 de octubre a las 17:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

Partido: Eibar W – Madrid CFF W

Eibar W – Madrid CFF W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: domingo 25 de octubre

domingo 25 de octubre Hora: 17:00 (hora peninsular)

17:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Estadio Municipal de Ipurua (Eibar)

El Eibar W recibe al Madrid CFF W en la jornada 8 de la Liga F en el Estadio Municipal de Ipurua. El equipo local se encuentra en la 7ª posición con 11 puntos tras 7 partidos, habiendo anotado 6 goles y encajado 7. En sus últimos 5 encuentros, el Eibar ha logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Madrid CFF W ocupa el 4º lugar con 13 puntos, con un balance de 11 goles a favor y 13 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Madrid ha conseguido 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Eibar W: 7º con 11 puntos en 7 partidos (6 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-V-D)

Madrid CFF W: 4º con 13 puntos en 7 partidos (11 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-E-V-D-V)

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