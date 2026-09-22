El presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo un llamado a la Asamblea General de Naciones Unidas para no resignarse ante la «ley del más fuerte» y defendió el multilateralismo y el derecho internacional como respuestas a la proliferación de conflictos y tensiones globales. Durante su intervención, Macron condenó la «ley de la selva» y cuestionó si se desea vivir en una sociedad civilizada o bajo la dominación de la fuerza.

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Macron reafirmó el compromiso de Francia con los mecanismos internacionales de justicia y la Corte Penal Internacional, rechazando cualquier intento de instaurar un «nuevo orden de impunidad». Criticó el «doble rasero» en la aplicación del derecho internacional y abogó por la defensa de sus principios en todos los contextos.

El presidente francés también respaldó la iniciativa franco-mexicana para limitar el uso del derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU en casos de crímenes masivos. Además, advirtió sobre la acumulación de conflictos sin resolver y llamó a no ceder al fatalismo ante el sufrimiento de los pueblos, mencionando específicamente las guerras en Ucrania y Oriente Medio.

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En relación con Palestina, Macron denunció la violación de sus derechos fundamentales y defendió su soberanía, al tiempo que criticó la expansión de asentamientos israelíes en Cisjordania. Sobre Ucrania, reiteró el apoyo de Francia a Kiev y propuso una doble moratoria para detener ataques a infraestructuras civiles y energéticas, así como facilitar el transporte de cereales en el mar Negro.

Macron anunció que Francia trabaja en una «coalición de voluntarios» para garantizar la navegación por el estrecho de Ormuz y defendió la soberanía de Líbano y Siria. También abordó los desequilibrios económicos y tecnológicos, advirtiendo contra la concentración de recursos estratégicos y la dependencia de actores privados en el desarrollo de la inteligencia artificial.

El discurso de Macron concluyó con un llamado a fortalecer el sistema multilateral frente a un mundo fragmentado, destacando la importancia de las Naciones Unidas para enfrentar los desafíos globales con optimismo y valentía.