El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvieron una breve conversación este martes durante la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

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En imágenes grabadas dentro del hemiciclo de la ONU, se observa cómo Rodríguez se acercó al lugar que ocupaba Sánchez para saludarlo y plantearle la posibilidad de continuar dialogando sobre la situación de Venezuela. Sánchez respondió afirmativamente, manifestando su disposición a mantener el diálogo y reiterando el compromiso de España con el futuro de la región.

Este encuentro informal tuvo lugar poco antes de la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la Asamblea General. No está previsto que Sánchez y Rodríguez mantengan una reunión formal durante su estancia en Nueva York. Esta es la primera conversación presencial conocida entre ambos desde que Rodríguez asumió la Presidencia venezolana tras la salida de Nicolás Maduro.

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Anteriormente, Sánchez y Rodríguez habían conversado en dos ocasiones por teléfono. La primera fue en enero, cuando Sánchez expresó el apoyo de España a una transición pacífica y democrática en Venezuela. La segunda conversación ocurrió en junio, tras los terremotos en Venezuela, cuando Sánchez ofreció ayuda y expresó solidaridad.

Rodríguez podría viajar a España en noviembre para asistir a la Cumbre Iberoamericana en Madrid. El Gobierno español ha respaldado su participación, a pesar de las sanciones de la Unión Europea sobre Rodríguez.