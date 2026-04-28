La Policía Nacional ha desplegado este martes un dispositivo sin precedentes en el barrio malagueño de La Trinidad. Con más de una veintena de registros simultáneos, el objetivo principal es desarticular las redes responsables de los recientes episodios de violencia y tiroteos que han sacudido la zona en las últimas semanas.

Un despliegue por tierra y aire

Desde las primeras horas de la mañana, los vecinos de La Trinidad se han despertado bajo una vigilancia intensiva. El operativo, que sigue en curso, destaca por su magnitud técnica y humana:

Efectivos: Más de 250 agentes de la Policía Nacional.

Más de 250 agentes de la Policía Nacional. Unidades: El despliegue está liderado por el grupo de Atracos y Delitos Violentos , con apoyo de las comisarías Norte, Centro y Este.

El despliegue está liderado por el grupo de , con apoyo de las comisarías Norte, Centro y Este. Logística: Se han movilizado más de una decena de furgones blindados y se cuenta con el apoyo constante de un helicóptero para coordinar las incursiones desde el aire.

Respuesta a la escalada de violencia

Fuentes policiales confirman que esta intervención es una respuesta directa a los enfrentamientos entre clanes familiares que se han intensificado recientemente. La zona ha sido escenario de varios tiroteos que habían generado una gran alarma social en la capital malagueña.

«La actuación busca restablecer el orden y la seguridad en el barrio tras semanas de máxima tensión», señalan fuentes cercanas a la investigación.

Situación actual

A estas horas, los agentes, tanto uniformados como de paisano, continúan con los registros en diversos inmuebles del barrio. Aunque el número final de detenciones y el material incautado (armas o sustancias estupefacientes) aún no se ha hecho público de forma oficial, la operación se mantiene bajo un estricto control perimetral para evitar fugas o altercados adicionales.