Pedro Sánchez acelera medidas para dar cumplimiento a compromisos con Junts per Catalunya. El presidente del Gobierno ha anunciado este martes la aprobación en el Consejo de Ministros de un decreto ley que busca materializar algunas de las promesas pendientes que motivaron la ruptura con Carles Puigdemont.

“Yo asumo los incumplimientos y los retrasos que efectivamente ha criticado Junts per Catalunya. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca y que vamos a cumplir con los acuerdos firmados”, ha afirmado Sánchez en una entrevista en RAC1, destacando el acuerdo suscrito en Bruselas en noviembre de 2023 como “una gran oportunidad” para resolver un conflicto político de larga duración.

El decreto ley incluirá medidas como facilitar a los entes locales la ejecución de inversiones financieramente sostenibles, lo que permitirá a los alcaldes más flexibilidad para proyectos de vivienda o gestión del agua. Además, se ampliará el plazo para la digitalización de la facturación en empresas, un compromiso tanto con Junts como con la patronal catalana.

Sánchez reconoció que el diálogo con Junts está “roto” y que la legislatura se encuentra en punto muerto al carecer de mayoría suficiente para aprobar nuevas iniciativas. Aun así, subrayó su intención de cumplir los acuerdos y promover la participación de todos los actores políticos en Catalunya.

El presidente también abordó otros temas de interés para Junts, como la okupación, la publicación de balanzas fiscales y la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea. En relación con la financiación autonómica, confirmó que el nuevo sistema que se presentará en 2026 incluirá “más recursos” y un reconocimiento de las singularidades de los territorios, especialmente de Catalunya.

Sánchez expresó su disposición a reunirse con Puigdemont, aunque reconoció que “no es el momento” debido a la actual ruptura de relaciones, y afirmó que sigue trabajando para consolidar la amnistía, la normalización y la convivencia en Catalunya.