La capital española registra una demanda sin precedentes para el próximo mes de junio, con el 80% de sus plazas hoteleras ya reservadas ante la histórica visita del Pontífice y la serie de conciertos de la estrella puertorriqueña en el Riyadh Air Metropolitano.

Madrid se prepara para un mes de junio marcado por una actividad turística sin parangón. La coincidencia en el calendario de dos eventos de magnitud global —la visita del Papa León XIV y la gira de Bad Bunny— ha provocado que la disponibilidad hotelera en la capital esté prácticamente agotada a cuatro meses vista. Según los datos de las principales plataformas de reservas como Booking, Expedia y Trivago, el 76% de los 1.557 alojamientos registrados en la ciudad ya no disponen de habitaciones libres para el fin de semana del 6 al 8 de junio.

La situación es aún más crítica para quienes buscan opciones de alojamiento económico. Aquellos viajeros que intentan encontrar habitaciones con un presupuesto limitado, situado por debajo de los cien euros por noche, se enfrentan a una disponibilidad residual que apenas alcanza el 5% de la oferta habitual.

Un junio histórico: del Pontífice a la gira ‘Debí tirar más fotos’

El interés que ha despertado la visita de León XIV, prevista del 6 al 12 de junio, es notable. Se trata del primer viaje de un Papa a España en los últimos quince años, desde que Benedicto XVI presidiera la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Madrid en agosto de 2011. En esta ocasión, el Pontífice iniciará su recorrido en la capital para posteriormente desplazarse a Barcelona y Canarias.

En paralelo, la fiebre por Bad Bunny ha convertido a Madrid en uno de los puntos neurálgicos de su gira mundial 2026. El artista puertorriqueño ofrecerá hasta una decena de conciertos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para presentar su último álbum, Debí tirar más fotos. Los recitales programados para los días 6 y 7 de junio coincidirán de forma directa con la presencia del Papa en la ciudad, un solapamiento que ha tensionado al máximo la infraestructura logística y hotelera de la capital.

Previsiones de un sector en auge

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha destacado el papel crucial del sector turístico, calificándolo como el «buque insignia del mejor momento de la ciudad». Las cifras respaldan esta valoración, ya que se espera superar ampliamente los registros del pasado año, cuando junio cerró con más de 914.000 viajeros y cerca de 1,9 millones de pernoctaciones.

El impacto económico de este dinamismo sigue una tendencia ascendente. El gasto medio por visitante se sitúa ya en 1.960 euros, con un desembolso diario estimado de 314,5 euros. Para el Ayuntamiento, este auge forma parte de una proyección de crecimiento en el gasto internacional que para 2025 ya apuntaba a los 17.900 millones de euros, consolidando a Madrid como un destino de referencia mundial bajo una presión de demanda que, en este próximo mes de junio, alcanzará cotas excepcionales.