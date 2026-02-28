El Carlos Tartiere se viste de gala para un duelo de necesidades opuestas; le detallamos toda la información para seguir el encuentro en directo esta noche

La jornada 26 de LALIGA EA Sports cierra su sesión de este sábado, 28 de febrero de 2026, con un encuentro de gran atractivo en el Carlos Tartiere. El Real Oviedo recibe al Atlético de Madrid en un partido donde ambos conjuntos se juegan mucho más que tres puntos, aunque con objetivos bien diferenciados en esta etapa de la temporada.

Horario del partido Real Oviedo vs Atlético de Madrid

El choque está fijado para hoy, sábado 28 de febrero, a partir de las 21:00 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver el encuentro por TV hoy?

Para todos aquellos aficionados que deseen seguir el enfrentamiento en directo desde España, la retransmisión oficial estará disponible en:

Televisión: El partido podrá seguirse a través de la plataforma Movistar Plus+.

Previa del encuentro: Realidad vs Ambición

Real Oviedo: El conjunto carbayón afronta un escenario crítico. Con la permanencia a ocho puntos de distancia, el equipo de casa necesita imperiosamente una victoria que les devuelva la esperanza. Tras el agónico empate frente a la Real Sociedad, el Oviedo deberá superar las importantes bajas de David Costas, Alberto Reina y Ejaria para plantar cara a un gigante como el Atlético.

Atlético de Madrid: Los pupilos de Diego Pablo Simeone viajan a Asturias con el ánimo reforzado tras sellar su pase a la siguiente fase de la Champions League frente al Brujas y enderezar su rumbo en Liga con un 4-2 ante el Espanyol. El 'Cholo' se plantea realizar varias rotaciones para dar descanso a sus piezas clave tras el desgaste europeo, buscando mantener la frescura necesaria para seguir compitiendo al máximo nivel.

El Carlos Tartiere será testigo de una lucha donde la necesidad de supervivencia de unos se cruzará con la ambición y el fondo de armario de los rojiblancos. Será un cierre de jornada vibrante bajo los focos de Asturias.