Rusia y China expresaron este sábado su rechazo al ataque de Estados Unidos contra Venezuela durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que acusaron a Washington de injerencia y de vulnerar principios fundamentales del derecho internacional. La operación militar estadounidense culminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, según se expuso en el organismo internacional.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nebenzya, calificó la acción de Estados Unidos como una “operación criminal” y criticó el concepto de un “orden mundial basado en reglas” promovido por Washington y algunos de sus aliados. A su juicio, dicho enfoque se aplica de manera selectiva y en función de intereses políticos. Nebenzya acusó además a Estados Unidos de fomentar “un nuevo ciclo de neocolonialismo e imperialismo” y exigió la liberación inmediata de Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.

Desde la delegación china, el representante adjunto ante Naciones Unidas, Sun Lei, afirmó que Estados Unidos “pisoteó la soberanía venezolana y sus derechos e intereses legítimos” con el ataque llevado a cabo este fin de semana. Según el diplomático, la acción violó “los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas” y supone un riesgo para la paz y la estabilidad regional en América Latina y el Caribe.

Sun denunció el uso de la fuerza por parte de Washington como un claro ejemplo de “injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano” y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de prácticas tienen para el orden internacional y la credibilidad de los mecanismos multilaterales. Asimismo, reiteró que la única vía legítima para la resolución de conflictos internacionales es el diálogo y la negociación a través de los canales establecidos por la ONU, e instó a Estados Unidos a respetar el derecho internacional y a cesar “toda intromisión en la soberanía y seguridad de otros países”.

Si quieres, también puedo hacerlo más breve, más neutral o con un enfoque más internacional.