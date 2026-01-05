La plataforma TikTok ha cerrado este lunes la cuenta @simondesintoxicacion, administrada por Simón Pérez, el creador de contenido que alcanzó notoriedad en 2017 por sus vídeos sobre hipotecas y que en los últimos años se había hecho conocido por realizar emisiones en directo en las que consumía drogas ante su audiencia. La decisión llega después de la muerte de Sergio Jiménez, de 37 años, quien había participado junto a Pérez en varias retransmisiones y falleció recientemente en Vilanova i la Geltrú.

Jiménez había ganado visibilidad en redes sociales tras aparecer en diversos vídeos publicados en octubre junto al ‘streamer’. Tras conocerse el cierre de la cuenta, este diario se ha puesto en contacto con TikTok para conocer los motivos de la medida, aunque la compañía se ha limitado a señalar que no realizará comentarios al respecto.

No es la primera vez que Pérez se enfrenta a la expulsión de una plataforma digital. El pasado mes de agosto fue vetado de Kick, un portal especializado en retransmisiones en directo, después del fallecimiento del ‘streamer’ francés Raphaël Graven, una de las figuras más populares de ese servicio.

Tras su salida de Kick, Pérez abrió un perfil en TikTok desde el que relataba su proceso de desintoxicación, marcado por múltiples dificultades. En un directo emitido en YouTube el pasado 18 de diciembre, reconocía haber sufrido una recaída. Durante el otoño llegó a ingresar durante unos días en un centro de rehabilitación, etapa que también documentó mediante vídeos publicados en la red social china.

La cuenta clausurada contaba con algo más de 23.000 seguidores y era utilizada, además, para realizar emisiones en directo con el objetivo de captar suscriptores para grupos privados en Telegram y Google Meet. Aunque en TikTok siguen circulando vídeos virales protagonizados por Pérez, estos perfiles no están gestionados por él. Actualmente, la única plataforma abierta en la que continúa activo es YouTube.