El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó un evento público que se volvió viral en redes sociales, donde se le vio bailando al ritmo de un tema tecno creado a partir de un fragmento de uno de sus discursos, en el que abogaba por una «paz para siempre».

Durante la actividad, simpatizantes corearon consignas de apoyo como: «Maduro, amigo, el pueblo está contigo», mientras una multitud se concentraba para respaldar al mandatario.

En su intervención, Maduro reafirmó su propuesta de una paz «con soberanía, igualdad y libertad», rechazando lo que describió como «la paz de los esclavos» o «la paz de las colonias». El presidente subrayó que el país debe avanzar hacia un modelo de convivencia que preserve la dignidad nacional.

Las imágenes del acto también muestran a manifestantes portando una figura del expresidente Hugo Chávez, mientras coreaban: «¡Y no! ¡Me niego! ¡A ser colonia norteamericana!». Maduro, por su parte, reiteró su «lealtad absoluta» a sus seguidores, a lo que la multitud respondió: «¡Si la cosa se pone dura, yo me quedo con Maduro!».

El evento incluyó escenas de Maduro ondeando la bandera venezolana, lanzando un sombrero al público y la presencia de un oficial armado cerca de un camarógrafo, reflejando el ambiente de movilización y apoyo político durante la jornada.