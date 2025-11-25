Hoy, martes 25 de noviembre de 2025, se ha celebrado un nuevo sorteo del Eurojackpot, una de las loterías más populares en Europa, y estos son los números ganadores:

Combinación ganadora:

Números : 01, 23, 30, 35, 46

: 01, 23, 30, 35, 46 Soles: 4, 8

El sorteo de Eurojackpot se realiza cada semana, con un bote mínimo garantizado de 10 millones de euros. Los boletos en España tienen un precio de 2€ y los premios pueden alcanzar cifras impresionantes, como los 90 millones de euros en ocasiones pasadas.

¿Cómo funciona Eurojackpot?

El Eurojackpot se caracteriza por su sistema de dos extracciones. En la primera, se eligen 5 números de un total de 50, y en la segunda, se seleccionan 2 bolas adicionales, conocidas como «soles», de un total de 10 posibles. Con este sistema, el Eurojackpot ofrece una gran variedad de premios y muchas oportunidades para los jugadores.

Si has participado en el sorteo de hoy, recuerda que el resultado oficial es el proporcionado por Loterías y Apuestas del Estado. Desde nuestro periódico, no nos responsabilizamos de posibles errores u omisiones en los resultados. ¡Buena suerte para el próximo sorteo!