Cuatro miembros de una misma familia han sido hallados muertos en su vivienda de la barriada de El Pontil, en Torrox, según confirmaron fuentes de los servicios de emergencia. Los fallecidos son dos adultos y dos adolescentes, uno de ellos de 19 años y otro menor de edad, todos de origen marroquí.

Inicialmente se sospechó de una fuga de gas, pero los bomberos que inspeccionaron la vivienda descartaron esta hipótesis. También se ha considerado la posibilidad de una intoxicación provocada por la mala combustión de una caldera, aunque por el momento se desconoce la causa exacta del suceso.

El aviso a los servicios de emergencia llegó a las 15:28 horas por parte de vecinos, aunque se estima que los fallecimientos podrían haberse producido varias horas antes.

El Ayuntamiento de Torrox ha declarado tres días de luto oficial. El alcalde, Óscar Medina, expresó su «consternación» y trasladó su «más sentido pésame» a los familiares y allegados de las víctimas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a participar en un minuto de silencio que se celebrará este miércoles a las 10:00 horas en la plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento.

Durante el periodo de luto, las banderas de los edificios públicos ondearán a media asta y no se celebrarán actos institucionales como muestra de respeto.