El Estadi Mallorca Son Moix cierra la jornada dominical de este 15 de febrero con un duelo de objetivos ambiciosos. El RCD Mallorca busca blindar su feudo para escapar de la zona baja, mientras que el Real Betis llega con la mirada fija en consolidar su quinta plaza y soñar con la Champions League.

La jornada 24 de LALIGA EA SPORTS 2025/2026 nos trae un choque de contrastes en las islas. El Mallorca, tras una exigente visita al Camp Nou, regresa a casa donde se muestra más sólido para intentar alejarse definitivamente de los puestos de peligro. Por su parte, el Real Betis de Manuel Pellegrini afronta su segundo desplazamiento consecutivo tras el duelo en el Metropolitano. Los verdiblancos saben que no pueden fallar si quieren mantener su ventaja en la quinta posición, la cual podría abrir las puertas de la máxima competición europea el próximo curso según el rendimiento de los clubes españoles.

Horario y Fecha: ¿Cuándo se juega el Mallorca – Betis?

El encuentro se disputará este domingo 15 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular español). El choque pondrá el broche de oro al domingo futbolístico en el Estadi Mallorca Son Moix.

TV y Online: ¿Dónde ver el partido en directo?

Para seguir el duelo entre bermellones y béticos en directo desde España, la plataforma encargada de la retransmisión es DAZN:

Streaming: El partido se podrá ver online y en HD a través de la aplicación de DAZN (disponible en Smart TV, móviles, tablets y consolas).

