El Manchester United – AS Roma se juega el martes 3 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Manchester United – AS Roma

Manchester United – AS Roma Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: martes 3 de noviembre

martes 3 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Old Trafford (Manchester)

El Manchester United se enfrenta a la AS Roma en la jornada 4 de la Champions League en Old Trafford. Los locales ocupan la 21ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 5 goles y recibido 6. En sus últimos 3 encuentros, el equipo ha logrado 1 victoria y ha sufrido 2 derrotas. Por su parte, la AS Roma se sitúa en la 15ª posición con 4 puntos, con un balance de 8 goles a favor y 5 en contra en 3 partidos. En sus últimos 3 partidos, el conjunto romano ha conseguido 1 victoria, 1 empate y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Manchester United: 21º con 3 puntos en 3 partidos (5 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V)

AS Roma: 15º con 4 puntos en 3 partidos (8 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-E)

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