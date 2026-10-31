El Viking – Sabah FA se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Viking – Sabah FA

Viking – Sabah FA Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Lyse Arena (Stavanger)

El partido entre Viking y Sabah FA se disputará en el Lyse Arena de Stavanger, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League. Viking llega a este encuentro en la 33ª posición con 1 punto tras 3 partidos, habiendo anotado 5 goles y recibido 9. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha conseguido 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, Sabah FA ocupa la 25ª posición con 3 puntos en 3 partidos, con 3 goles a favor y 6 en contra, y en sus últimos 5 partidos ha logrado 2 victorias y 3 derrotas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Así llegan los equipos

Viking: 33º con 1 puntos en 3 partidos (5 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-V-E)

Sabah FA: 25º con 3 puntos en 3 partidos (3 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-V-D-V-D)

Consulta todos los partidos de hoy en TV, con horarios y canales.