El Slavia Praha – Arsenal se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Slavia Praha – Arsenal

Slavia Praha – Arsenal Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Fortuna Arena (Prague)

El Slavia Praha se enfrenta al Arsenal en la jornada 4 de la Champions League en el Fortuna Arena de Praga. El equipo local ocupa la 32ª posición con 1 punto tras 3 partidos, habiendo anotado 4 goles y recibido 7. En sus últimos tres encuentros, el Slavia ha cosechado 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas. Por su parte, el Arsenal se sitúa en la 7ª posición con 7 puntos en 3 partidos, con un balance de 6 goles a favor y 2 en contra. En sus últimos tres partidos, el Arsenal ha logrado 2 victorias y 1 empate, manteniéndose invicto.

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Así llegan los equipos

Slavia Praha: 32º con 1 puntos en 3 partidos (4 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 3 partidos: 0 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: E-D-D)

Arsenal: 7º con 7 puntos en 3 partidos (6 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 1 empate y 0 derrotas (resultados: E-V-V)

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