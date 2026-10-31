El FC Porto – Napoli se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: FC Porto – Napoli

FC Porto – Napoli Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El FC Porto se enfrenta al Napoli en la jornada 4 de la Champions League. El equipo portugués ocupa la 34ª posición con 0 puntos tras 3 partidos, habiendo anotado 2 goles y recibido 6. En sus últimos encuentros, el Porto ha cosechado 3 derrotas consecutivas. Por su parte, el Napoli se sitúa en la 22ª posición con 3 puntos, habiendo marcado 5 goles y encajado 7. En sus últimos 3 partidos, el equipo italiano ha logrado 1 victoria y 2 derrotas. Ambos equipos buscarán revertir su situación en esta crucial fase de la competición europea.

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Así llegan los equipos

FC Porto: 34º con 0 puntos en 3 partidos (2 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 3 partidos: 0 victorias, 0 empates y 3 derrotas (resultados: D-D-D)

Napoli: 22º con 3 puntos en 3 partidos (5 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-D-D)

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