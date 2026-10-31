El PSV Eindhoven – Club Brugge KV se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: PSV Eindhoven – Club Brugge KV

PSV Eindhoven – Club Brugge KV Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Philips Stadion (Eindhoven)

El Philips Stadion acogerá el enfrentamiento entre PSV Eindhoven y Club Brugge KV en la jornada 4 de la Champions League. El PSV, actualmente en 18º lugar, suma 4 puntos tras 3 partidos, con un balance de 2 goles a favor y 2 en contra, habiendo conseguido 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en sus últimos 3 encuentros. Por su parte, el Club Brugge KV se sitúa en 11º lugar con 6 puntos, destacando su capacidad ofensiva con 9 goles a favor, aunque ha encajado 6. En sus últimos 3 partidos, el equipo belga ha logrado 2 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

PSV Eindhoven: 18º con 4 puntos en 3 partidos (2 goles a favor y 2 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota (resultados: V-D-E)

Club Brugge KV: 11º con 6 puntos en 3 partidos (9 goles a favor y 6 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-V-D)

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