La serie diaria de Antena 3 emite este miércoles su capítulo 609, marcado por la sorpresiva llegada de la madre de Valentina a la colonia y el rechazo de Miguel a una nueva cita con Claudia.

El drama de época de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, regresa este miércoles, 22 de julio, a las 15:45 horas con la emisión de su entrega número 609. El nuevo episodio de la producción, protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, llega tras los trágicos acontecimientos que han dejado desolados a los espectadores: el dictamen médico de Miguel tras los graves dolores de Marisol, confirmando la pérdida del bebé fruto de su aventura con Pablo.

En la entrega anterior, marcada por la comida de despedida entre las chicas para decir adiós a Cloe y el anuncio de Hugo sobre el proyecto de Gabriel, las sospechas de Andrés sobre Tasio y el interés de Roque por el distanciamiento entre su padre y Eduardo condicionaron la trama. Mientras tanto, Nieves optó por seguir ocultando a su propio hijo la verdad sobre el origen del feto, una línea de silencio que intentará mantener a toda costa.

Tensión, una visita familiar e inesperadas propuestas en el capítulo 609

En el episodio de este miércoles, Nieves solicita a Pablo que mantenga absoluta reserva y no le cuente nada a Miguel sobre el bebé de Marisol. Por su parte, el doctor toma la decisión de rechazar una nueva cita con Claudia. En el ámbito personal de los protagonistas, Mabel decide compartir con Salva su drama familiar, al tiempo que Begoña manifiesta sus deseos de que Antonia reduzca el número de horas que pasa con el niño.

La jornada también traerá giros estratégicos y sorpresas en la colonia. Digna sorprende a Begoña al hacerle una propuesta totalmente inesperada. En el plano laboral, Gabriel logra demostrar que el abaratamiento en la producción de los perfumes no incide de manera negativa en la calidad del producto final. Sin embargo, en el ámbito personal, Begoña le comunica al propio Gabriel su plan de alejarse y marcharse durante unos días junto a Juanito a la casa de los Montes. Por último, la tranquilidad de la colonia se verá alterada para Valentina, quien recibe una visita totalmente inesperada: la llegada de su madre.