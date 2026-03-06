El primer debate electoral de Castilla y León, celebrado este jueves, ha dejado clara la estrategia del actual presidente y candidato a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco. Durante el encuentro, el líder del PP optó por ignorar sistemáticamente las propuestas del candidato socialista, Carlos Martínez, a quien etiquetó repetidamente como el delegado de Pedro Sánchez en la comunidad, mientras evitaba cualquier choque directo con el aspirante de Vox, Carlos Pollán.

Un debate de bloques marcados

Mañueco centró su discurso en la gestión de la Junta frente a las políticas del Gobierno central, utilizando el término «sanchismo» como eje de sus ataques. Al situar a Martínez como un mero transmisor de las directrices de Ferraz, el candidato popular buscó polarizar el voto y movilizar a su electorado frente a lo que denomina el «modelo de abandono» de Sánchez hacia Castilla y León.

Curiosamente, Mañueco mantuvo un tono de guante blanco con Vox. A pesar de la ruptura del gobierno de coalición meses atrás, el candidato del PP evitó la confrontación ideológica con Pollán, centrándose en las «certezas» de su propio partido y dejando la puerta abierta a futuros entendimientos post-electorales.

Un PSOE en modo resistencia

Por su parte, el aspirante socialista, Carlos Martínez, quien se estrena como candidato tras relevar a Luis Tudanca, protagonizó un debate marcado más por la fiscalización al PP que por la presentación de un programa de gobierno alternativo. Martínez lanzó duras críticas contra el «declive» de la región tras décadas de mandatos populares, pero sus intervenciones fueron interpretadas por diversos analistas como una posición de resistencia.

De hecho, Martínez pareció situarse a sí mismo en el papel de líder de la oposición antes de que se abran las urnas, especialmente tras el reciente pacto marco firmado entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal en Madrid, que proyecta una sombra de acuerdo global entre la derecha y la extrema derecha.

Los puntos de fricción

A pesar del perfil bajo en el cuerpo a cuerpo entre Mañueco y Pollán, los temas que marcaron la agenda fueron:

Sanidad y Vivienda: Martínez acusó a la Junta de «desmantelar» los servicios públicos para favorecer el negocio privado.

Martínez acusó a la Junta de «desmantelar» los servicios públicos para favorecer el negocio privado. Mundo Rural: Mañueco reivindicó al PP como el único partido capaz de defender al campo frente a las «imposiciones ideológicas» de Bruselas y Madrid.

Mañueco reivindicó al PP como el único partido capaz de defender al campo frente a las «imposiciones ideológicas» de Bruselas y Madrid. Inmigración: Vox utilizó sus intervenciones para vincular la inseguridad con la inmigración, un discurso que Mañueco no rebatió de forma contundente, prefiriendo desviar el foco hacia la gestión económica.