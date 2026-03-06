En un contexto de máxima volatilidad internacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido conversaciones telefónicas de urgencia con el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el sultán de Omán, Haitham bin Tariq. El objetivo ha sido trasladar la solidaridad de España tras los ataques «injustificables» perpetrados por Irán contra sus respectivos territorios.

Un mensaje contra la impunidad

A través de sus canales oficiales, el jefe del Ejecutivo ha sido tajante al señalar que ninguna agresión de este tipo puede quedar sin respuesta diplomática.

«Los misiles y los drones solo siembran miedo y ponen en riesgo vidas inocentes», manifestó Sánchez, subrayando la necesidad imperativa de construir un marco de paz y seguridad estable para todos los países de la región.

Mediación en peligro y frentes abiertos

La relevancia de estas llamadas es estratégica: el sultán de Omán ejercía como el mediador principal entre Teherán y Washington hasta que el reciente ataque de Estados Unidos a Irán dinamitó las conversaciones.

Esta ofensiva diplomática de Sánchez no se limita al Golfo. El pasado jueves, el presidente también contactó con el mandatario libanés, Joseph Aoun, para ofrecer apoyo humanitario ante los bombardeos que el Líbano está sufriendo por parte de Israel, reafirmando el compromiso español con las poblaciones desplazadas.

Tensión con Washington y cita clave en Huelva

La gestión internacional de Sánchez no ha estado exenta de fricciones externas. El expresidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra la postura española calificando al país de «perdedor» y acusando al Gobierno de «no trabajar en equipo» en la resolución del conflicto.

Pese a las críticas, la hoja de ruta de Moncloa sigue firme. La situación en Oriente Medio será el eje central de la cumbre hispano-portuguesa que se celebra este viernes en Huelva. En este encuentro, Sánchez y su homólogo luso, Luís Montenegro, acompañados por once ministros españoles, buscarán coordinar una respuesta ibérica conjunta ante la crisis.