El sorteo de la ONCE de este domingo ha agraciado al número 82541 con la serie 044, repartiendo un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y un pago único de 300.000 euros al contado.

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha celebrado este domingo, 1 de marzo de 2026, una nueva edición de su tradicional sorteo del Sueldazo del Fin de Semana. La combinación ganadora principal ha correspondido al número 82541, asociado a la serie 044. Este primer premio otorga al poseedor del cupón una cuantía de 5.000 euros mensuales durante las próximas dos décadas, junto a una gratificación inmediata de 300.000 euros.

Además del premio mayor, la jornada ha dejado otros cuatro números agraciados con los denominados segundos premios. Estos cupones otorgan a sus beneficiarios un sueldo de 2.000 euros al mes durante un periodo de 10 años. Las combinaciones y series premiadas en esta categoría han sido las siguientes:

12991 , con la serie 049 .

, con la serie . 89081 , con la serie 016 .

, con la serie . 84921 , con la serie 016 .

, con la serie . 60301, con la serie 029.

Funcionamiento y premios del Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo de la ONCE es una de las citas de lotería más seguidas en España durante los sábados y domingos. Con un precio de participación de 2 euros, los jugadores optan a una estructura de premios diseñada para ofrecer estabilidad económica a largo plazo.

Para obtener el primer premio, el cupón debe coincidir tanto en las cinco cifras (comprendidas entre el 00000 y el 99999) como en el número de serie con la primera extracción realizada. Por su parte, los cuatro premios adicionales de 2.000 euros al mes se distribuyen mediante cuatro extracciones posteriores (de la segunda a la quinta), donde igualmente deben coincidir tanto el número de cinco cifras como la serie correspondiente.

Aquellos que deseen comprobar los resultados de este domingo 1 de marzo de 2026 pueden contrastar sus boletos con las extracciones oficiales mencionadas, que validan a los nuevos ganadores de estas rentas mensuales en todo el territorio nacional.