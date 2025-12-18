El cantante onubense celebrará una década de trayectoria con una serie de conciertos muy especiales en el Estadio de La Cartuja.

Sevilla se prepara para recibir a Manuel Carrasco en junio de 2026, cuando el artista suba al escenario del Estadio de La Cartuja para protagonizar cuatro conciertos únicos que repasarán los grandes éxitos de su carrera, incluyendo Bailar el Viento, La Cruz del Mapa, Corazón y Flecha y Pueblo Salvaje (I y II).

“Salvaje es de donde nace lo más puro y verdadero de cada uno de nosotros, desde esa libertad”, compartió Carrasco en sus redes sociales. “Va a ser diferente, va a ser nuestro… y seguramente, lo más especial que he hecho hasta ahora”.

Las fechas confirmadas son:

13 de junio: Viento Salvaje

14 de junio: La Cruz Salvaje

19 de junio: Corazón Salvaje

20 de junio: Pueblo Salvaje I y II

Venta de entradas

Las entradas saldrán a la venta este jueves 18 de diciembre a partir de las 12:00 horas. Se podrán adquirir de forma independiente para cada concierto a través de la web oficial de Manuel Carrasco, El Corte Inglés y Ticketmaster. Se recomienda registrarse previamente y no reiniciar la página para evitar saturaciones en el sistema.

Precios estimados

Aunque todavía no se han confirmado oficialmente, se espera que los precios sean similares a los de su última gira:

Front Stage: 120 €

Pista: desde 58 €

Grada Baja Inferior y Superior: desde 62 €

Grada Club Preferencia y Fondo: desde 62 €

Grada Media: desde 62 €

Voladizo Preferencia: desde 55 €

Grada Alta Inferior y Preferencia: desde 55 €

Grada Alta Superior: desde 46 €

Además, se habilitará un abono especial a precio reducido para quienes quieran disfrutar de las cuatro noches completas en Sevilla.

Sevilla se prepara así para vivir una celebración única de la música y la trayectoria de Manuel Carrasco, con una experiencia que promete ser inolvidable para todos sus seguidores.