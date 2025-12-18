El grupo municipal socialista de Jerez ha anunciado que ha logrado que el gobierno local retire su propuesta de aumentar los precios de las entradas para el Gran Premio de España 2026, que se celebrará en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Según el PSOE, la iniciativa del Ejecutivo municipal contemplaba incrementos de entre el 3% y el 50% en las distintas modalidades de localidades.

El viceportavoz del grupo socialista y consejero de Cirjesa, Jesús Alba, ha expresado su satisfacción por lo que considera una victoria en defensa de los aficionados al motor, destacando que se ha evitado “un intento de hacer caja a costa de los seguidores del Gran Premio en Jerez”.

Alba ha recordado que en el consejo de administración de Cirjesa celebrado el 11 de noviembre, el gobierno de Pelayo presentó una tabla de tarifas que afectaba a 17 de las 18 modalidades de entradas, con subidas que iban desde un 3% hasta un 50%, incluyendo un aumento del 38% para las entradas de pelousse, una de las opciones más populares.

Tras la denuncia pública del PSOE, el gobierno municipal retiró la propuesta, alegando “errores técnicos”. Sin embargo, el grupo socialista insiste en que su intervención mediática fue clave para que se presentara una nueva tabla de precios sin ningún incremento.

El PSOE considera que esta rectificación es un alivio para los aficionados y también para la imagen de Jerez, al evitar un encarecimiento que podría haber afectado a la asistencia y al impacto económico del evento.

Pese a celebrar este resultado, Jesús Alba mantiene su preocupación por la gestión del Circuito y la situación económica de Cirjesa, recordando que existen más de 3 millones de euros pendientes de pago, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad futura del recinto si no se toman medidas estructurales.

“Nos alegra haber conseguido detener la primera intención del gobierno de Pelayo de encarecer las entradas del Gran Premio de España 2026”, concluyó Alba, asegurando que el PSOE seguirá vigilante para defender los intereses de la ciudad, de los aficionados y del motor económico y turístico que supone este evento para Jerez.