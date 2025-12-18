El Crystal Palace no ejecutará finalmente la opción de compra de Chrisantus Uche, mediocentro nigeriano que pasó por el AD Ceuta antes de fichar por el Getafe. La operación, pactada el pasado verano entre el club madrileño y el equipo inglés, incluía una cláusula de compra obligatoria de 18 millones de euros condicionada a que Uche disputara al menos diez partidos como titular en la Premier League.

Al no alcanzar el protagonismo esperado en las alineaciones del Crystal Palace, la obligación de compra queda sin efecto, lo que supone un duro revés financiero para el Ceuta. El club caballa conservaba un 12,5% de los derechos sobre el beneficio de una futura venta del jugador, porcentaje que ahora se desvanece, dejando de ingresar aproximadamente 2,25 millones de euros netos, una cifra significativa para la entidad.

Con Uche en una situación de incertidumbre y sin el pago por parte del club inglés, la directiva ceutí queda a la espera de la decisión que tome el Getafe respecto al futuro del joven mediocentro.