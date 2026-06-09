El AD Ceuta FC ya ha puesto en marcha la maquinaria para confeccionar el proyecto de la próxima temporada. Bajo el sello indiscutible de la «reinvención», un concepto acuñado por el director deportivo Edu Villegas para definir el reto de reconstruir la plantilla año tras año, el club norteafricano busca consolidar su espectacular crecimiento en el fútbol profesional.

Tras una campaña histórica que certificó la permanencia, los cimientos del nuevo proyecto ya están colocados con la renovación de Villegas hasta 2028. Ahora, el siguiente paso estratégico se centra en el banquillo y en la obligada reestructuración de la parcela ofensiva.

La continuidad de José Juan Romero, una prioridad inminente

Tanto el presidente de la entidad, Luhay Hamido, como el propio Edu Villegas confían en anunciar «más pronto que tarde» la ampliación del contrato de José Juan Romero. El técnico de Gerena, que actualmente tiene vinculación con el club hasta 2027, está a un paso de prolongar su firma para liderar a largo plazo el destino deportivo del Ceuta.

Romero, cuyo nombre llegó a sonar recientemente en la órbita de un posible proyecto de Sergio Ramos para el Sevilla FC, atajó con rotundidad cualquier rumor en una entrevista concedida a Radio Sevilla, haciendo gala de su conocido sentimiento verdiblanco:

«Al Sevilla le tengo el máximo respeto, pero sería prácticamente imposible por mi reconocido beticismo. Me podría morir en paz si llevo al Betis a ganar un título».

Con el foco puesto exclusivamente en el Alfonso Murube, el técnico andaluz ya trabaja mano a mano con la dirección deportiva en el diseño del nuevo plantel.

Baile de nombres: blindaje en la portería y salidas confirmadas

El mercado estival ya se mueve de forma intensa en las oficinas del club. En el capítulo de bajas, se han confirmado las salidas de Rubén Díez y Youness, cuyos destinos oficiales serán el Real Zaragoza y el Real Oviedo, respectivamente.

Por el contrario, el Ceuta ha conseguido blindar una de las porterías más solventes de la categoría. Pedro López ha renovado su compromiso por dos temporadas, mientras que Guille Vallejo ha firmado por un año adicional con opción a otro, asegurando la competitividad bajo los tres palos.

El «caso Koné» y el sustituto en la recámara

La nota negativa del mercado la protagoniza Koné. Salvo un giro drástico y de última hora, el extremo marfileño no continuará vistiendo la elástica caballa. El futbolista ha rechazado de manera sistemática las propuestas de renovación presentadas por el club y se encuentra en el escaparate de equipos importantes como el Granada, el Real Oviedo o el Cádiz.

Ante esta situación, la dirección deportiva no se ha quedado de brazos cruzados. Fiel a su capacidad de anticipación, Edu Villegas ya tiene controlado en el mercado a un futbolista de perfil muy similar al de Koné para ocupar la banda del Murube y asegurar que la «reinvención» del Ceuta vuelva a ser un éxito rotundo.