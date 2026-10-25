El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el lunes 26 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 02:47 y a las 14:57, y dos bajamares, a las 08:05 y a las 20:31.
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Pleamar y bajamar en Ceuta el lunes 26 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|02:47
|Pleamar
|1,16 m
|08:05
|Bajamar
|0,29 m
|14:57
|Pleamar
|1,19 m
|20:31
|Bajamar
|0,21 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
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Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
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