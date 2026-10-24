El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el domingo 25 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 02:07 y a las 14:19, y dos bajamares, a las 07:29 y a las 19:54.

Lee tambien: Mareas en Ceuta hoy, 24 de octubre: pleamar y bajamar

Pleamar y bajamar en Ceuta el domingo 25 de octubre

Hora Marea Altura 02:07 Pleamar 1,12 m 07:29 Bajamar 0,30 m 14:19 Pleamar 1,16 m 19:54 Bajamar 0,25 m

Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Cambio de hora. La madrugada del domingo 25 de octubre cambia la hora: a las 03:00 los relojes se atrasan a las 02:00. Las horas de la tabla son las del reloj en cada momento. La pleamar de las 02:07 llega después del cambio, ya con el horario de invierno.

Lee tambien: Precio de la luz hoy, 23 de octubre: hora más cara y barata

Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.

Mareas y navegación en el Estrecho

Las mareas afectan a la navegación en el Estrecho. Consulta también los horarios del ferry de Ceuta y «¿Sale hoy el barco?».

Te puede interesar