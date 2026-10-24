El Instituto Hidrográfico de la Marina prevé en el puerto de Ceuta para el domingo 25 de octubre de 2026 dos pleamares, a las 02:07 y a las 14:19, y dos bajamares, a las 07:29 y a las 19:54.
Lee tambien: Mareas en Ceuta hoy, 24 de octubre: pleamar y bajamar
Pleamar y bajamar en Ceuta el domingo 25 de octubre
|Hora
|Marea
|Altura
|02:07
|Pleamar
|1,12 m
|07:29
|Bajamar
|0,30 m
|14:19
|Pleamar
|1,16 m
|19:54
|Bajamar
|0,25 m
Horas en la hora oficial de Ceuta: el Instituto Hidrográfico las publica en tiempo universal (UTC) y aquí ya van convertidas. Alturas en metros sobre el cero hidrográfico, la referencia de las cartas náuticas españolas.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Cambio de hora. La madrugada del domingo 25 de octubre cambia la hora: a las 03:00 los relojes se atrasan a las 02:00. Las horas de la tabla son las del reloj en cada momento. La pleamar de las 02:07 llega después del cambio, ya con el horario de invierno.
Lee tambien: Precio de la luz hoy, 23 de octubre: hora más cara y barata
Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Armada), previsión de mareas del puerto de Ceuta.
Mareas y navegación en el Estrecho
Las mareas afectan a la navegación en el Estrecho. Consulta también los horarios del ferry de Ceuta y «¿Sale hoy el barco?».