CEUTA. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mantenido una videoconferencia con la Comandancia General de Melilla y el Mando de Canarias para trasladar su felicitación y solidaridad con las Fuerzas Armadas desplegadas en ambas ciudades autónomas ante la inminente celebración de la Fiesta Nacional. Durante su intervención, la titular de Defensa subrayó que la «españolidad» de Ceuta y Melilla «está fuera de toda duda» y elogió la profesionalidad y cercanía del estamento militar con la ciudadanía.

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Robles, que volvió a hacer gala de su especial vínculo institucional y personal con Ceuta afirmando sentirse «caballa», enfatizó la labor humanitaria y de servicio público de las unidades destinadas en la ciudad autónoma. Con motivo del 12 de Octubre, la ministra remarcó que se trata de una jornada para «sentirnos orgullosos de España y de la españolidad de Ceuta y Melilla», reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas como referente de valores y compromiso social.

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