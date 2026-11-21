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La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, ha visitado Ceuta donde fue recibida por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, en el Palacio de la Asamblea.

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Durante su visita institucional, Ana Mula firmó en el Libro de Honor, dejando constancia de su cariño por nuestra ciudad. La alcaldesa reafirmó su compromiso y «apoyo eterno» hacia Ceuta, un gesto de cercanía y amistad que ha sido profundamente agradecido por el Gobierno local.

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El encuentro refleja las buenas relaciones entre ambas localidades y el interés por continuar fortaleciendo la colaboración institucional.