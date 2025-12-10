La líder opositora venezolana María Corina Machado finalmente no podrá asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo debido a su situación de clandestinidad en Venezuela. El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó que será su hija, Ana Corina Sosa, quien recoja el prestigioso premio en el Ayuntamiento de Oslo este miércoles.

La presencia de la heroína antichavista María Corina Machado en la capital noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz era la gran incógnita de la jornada. Finalmente, el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, confirmó que la líder no ha podido salir de Venezuela.

«Desgraciadamente todavía no está en Noruega y tampoco estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13:00 hoy, cuando comience la ceremonia», declaró Harpviken.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel su intención de viajar a Oslo para recibir el galardón, lo que habría marcado su primera aparición pública desde el 9 de enero de 2025, cuando lideró una marcha contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, su situación de clandestinidad y el riesgo de arresto por parte de las fuerzas chavistas, que han intentado detenerla en varias ocasiones, han impedido su salida.

Una delegación de apoyo en Oslo

A pesar de su ausencia, la ceremonia contará con una importante representación de apoyo a la causa democrática venezolana:

Familiares: La acompañarán en el evento su madre, su hermana y, por supuesto, su hija, Ana Corina Sosa , quien asumirá la tarea de recibir el premio.

Líderes regionales: Varios presidentes electos y en funciones de América Latina esperaban la llegada de Machado, incluidos Edmundo González (presidente electo de Venezuela), José Raúl Mulino (Panamá), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador).

Machado, que permanece oculta en Venezuela, fue galardonada por su lucha en favor de la democracia y por enfrentarse al régimen de Nicolás Maduro, quien fraguó un fraude electoral en las últimas presidenciales para arrebatar la victoria a González.