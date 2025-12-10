Una mujer de 50 años ha fallecido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de Valencia a causa de las heridas sufridas tras ser agredida supuestamente por su pareja en Catarroja. El suceso, ocurrido la madrugada del pasado viernes al sábado, ha generado conmoción, ya que el presunto agresor fue puesto en libertad con medidas cautelares este martes, solo horas antes de que se confirmara la muerte de la víctima.

El suceso se produjo en un domicilio de Catarroja (Valencia). Tras la agresión, la mujer fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario. La policía judicial de Alfafar se hizo cargo de la investigación y procedió a la detención de la pareja de la víctima como presunto autor de la agresión.

El detenido, en libertad condicional

El caso ha generado un fuerte impacto debido a la cronología de los hechos.

El detenido pasó a disposición judicial este martes ante el juzgado correspondiente.

ante el juzgado correspondiente. El juzgado decretó su libertad con medidas cautelares .

. Horas después de la decisión judicial, la mujer murió en el hospital a causa de la gravedad de las heridas sufridas.

La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento y la secuencia de los acontecimientos.

Teléfonos de ayuda

Se recuerda que el 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es.

También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.