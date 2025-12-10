La jornada de hoy, miércoles 10 de diciembre, estará marcada en Ceuta por los cielos cubiertos y la aparición de lluvias débiles a partir del mediodía, con una alta probabilidad de precipitación que se extenderá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 13°C y 17°C, con vientos inicialmente de componente Sur.
Cielo y precipitaciones
La mañana comenzó con cielos cubiertos y se espera un giro a partir del mediodía, cuando la probabilidad de precipitación aumenta significativamente:
- Lluvias débiles: Se espera que las primeras lluvias lleguen alrededor de las 12:00 horas (con 0.2 l/m²), intensificándose levemente durante la tarde y la noche, alcanzando 1.5 l/m² hacia las 23:00 horas.
- Cubierto: Los cielos se mantendrán cubiertos durante toda la jornada.
Temperaturas y sensación térmica
Las temperaturas se mantendrán en un rango suave, ajustándose a la previsión:
- Máxima: Se espera que la temperatura máxima alcance los 17°C.
- Mínima: La temperatura mínima rondará los 13°C.
La sensación térmica será prácticamente idéntica a la temperatura real.
Viento y evolución horaria
El viento mostrará una variación en su componente a lo largo del día, aunque con intensidad generalmente baja o moderada:
|Hora
|Clima
|Temp.
|Precipitación
|Viento
|09:00
|Cubierto
|15°C
|0%
|Sur (5 – 21 km/h)
|12:00
|Lluvia débil
|16°C
|70% (0.2 l/m²)
|Sur (11 – 18 km/h)
|14:00
|Lluvia débil
|15°C
|70% (0.9 l/m²)
|Suroeste (7 – 18 km/h)
|17:00
|Lluvia débil
|14°C
|80% (1.1 l/m²)
|Este (2 – 11 km/h)
|23:00
|Lluvia débil
|15°C
|40% (1.5 l/m²)
|Este (12 – 24 km/h)
Se recomienda a los ciudadanos de Ceuta llevar paraguas y prendas impermeables a partir del mediodía debido a la alta probabilidad de lluvia.