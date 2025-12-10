La jornada de hoy, miércoles 10 de diciembre, estará marcada en Ceuta por los cielos cubiertos y la aparición de lluvias débiles a partir del mediodía, con una alta probabilidad de precipitación que se extenderá hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán suaves, oscilando entre los 13°C y 17°C, con vientos inicialmente de componente Sur.

La ciudad autónoma de Ceuta experimentará un miércoles con cielos cubiertos y la presencia de lluvias durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables.

Cielo y precipitaciones

La mañana comenzó con cielos cubiertos y se espera un giro a partir del mediodía, cuando la probabilidad de precipitación aumenta significativamente:

Lluvias débiles: Se espera que las primeras lluvias lleguen alrededor de las 12:00 horas (con 0.2 l/m²), intensificándose levemente durante la tarde y la noche, alcanzando 1.5 l/m² hacia las 23:00 horas.

Cubierto: Los cielos se mantendrán cubiertos durante toda la jornada.

Temperaturas y sensación térmica

Las temperaturas se mantendrán en un rango suave, ajustándose a la previsión:

Máxima: Se espera que la temperatura máxima alcance los 17°C .

La temperatura mínima rondará los 13°C.

La sensación térmica será prácticamente idéntica a la temperatura real.

Viento y evolución horaria

El viento mostrará una variación en su componente a lo largo del día, aunque con intensidad generalmente baja o moderada:

Hora Clima Temp. Precipitación Viento 09:00 Cubierto 15°C 0% Sur (5 – 21 km/h) 12:00 Lluvia débil 16°C 70% (0.2 l/m²) Sur (11 – 18 km/h) 14:00 Lluvia débil 15°C 70% (0.9 l/m²) Suroeste (7 – 18 km/h) 17:00 Lluvia débil 14°C 80% (1.1 l/m²) Este (2 – 11 km/h) 23:00 Lluvia débil 15°C 40% (1.5 l/m²) Este (12 – 24 km/h)

Se recomienda a los ciudadanos de Ceuta llevar paraguas y prendas impermeables a partir del mediodía debido a la alta probabilidad de lluvia.