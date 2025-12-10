María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue reconocida este miércoles con el Premio Nobel de la Paz, en un acto celebrado en el Ayuntamiento de Oslo. Debido a que no pudo viajar a Noruega, su hija Ana Corina Sosa fue la encargada de leer el discurso de aceptación en su representación.

En sus palabras, Machado rindió homenaje a los perseguidos políticos y a sus familias, y recordó la lucha histórica de Venezuela por la libertad y la democracia. “Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, afirmó la dirigente.

El discurso repasó los hitos de la historia venezolana, desde la independencia y la creación de la primera constitución republicana hispanoamericana hasta la construcción de una democracia sólida en el siglo XX, marcada por avances culturales, educativos y científicos. También relató el proceso de desmantelamiento democrático iniciado desde 1999, incluyendo la corrupción, la concentración del poder y la crisis humanitaria que ha forzado la migración de millones de venezolanos.

Machado destacó los esfuerzos de la oposición para organizar elecciones primarias en 2023 y las elecciones presidenciales de 2024, enfrentando la represión, la manipulación y el hostigamiento del régimen. Subrayó que la clave de estos logros fue la participación ciudadana y la resistencia pacífica frente a la dictadura.

“Durante estos 16 meses en la clandestinidad hemos construido nuevas redes de presión cívica y de desobediencia disciplinada, preparándonos para una transición ordenada hacia la democracia”, aseguró.

El mensaje de la líder opositora concluyó con un llamado a la unidad y a la perseverancia: “La libertad se conquista cada día, en la medida en que estemos dispuestos a luchar por ella. Ese mismo amor del que nace la paz nos sostiene y nos guía hacia la libertad”.

El Nobel otorgado a María Corina Machado simboliza no solo su lucha personal, sino también la resistencia de millones de venezolanos que continúan enfrentando la represión con determinación pacífica y esperanza.