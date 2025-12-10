La dirección federal del PSOE ha decidido suspender las funciones de la ejecutiva municipal de Torremolinos (Málaga) después de que la Fiscalía haya abierto diligencias preprocesales por un presunto caso de acoso sexual. El denunciado es el secretario local socialista, Antonio Navarro, quien, según el partido, no ha atendido las peticiones para abandonar sus cargos públicos.

La medida implica que la gestión diaria de la agrupación socialista de Torremolinos pasa a depender de la dirección provincial del partido en Málaga. Esta ejecutiva nombrará la próxima semana a una gestora provisional que dirigirá la organización hasta la elección de una nueva dirección local en asamblea.

La decisión llega tras el informe favorable de la Comisión Regional de Ética del PSOE de Andalucía, que avaló la creación de la gestora y la intervención del órgano local para restaurar su actividad orgánica.

Navarro no entrega sus cargos institucionales

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, confirmó que Antonio Navarro aún no ha dado respuesta a la solicitud formal de que ponga a disposición del partido sus cargos institucionales: concejal en el Ayuntamiento de Torremolinos y diputado provincial. Aguilar señaló además que, por el momento, Navarro no ha declarado ante ningún juzgado, ya que las diligencias se mantienen exclusivamente en la Fiscalía.

Cruce de acusaciones con el Partido Popular

Aguilar aprovechó para acusar al Partido Popular de “doble moral” en la gestión de casos similares, mencionando la situación del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciado por acoso o abuso sexual y que continuará como regidor y senador pese a renunciar temporalmente a su militancia.

El dirigente socialista también recordó otros casos que afectan al PP andaluz, como el del alcalde de Estepona, investigado por malversación, y el de un concejal de Coín detenido por blanqueo de capitales vinculados a la prostitución. Por ello, pidió al PP que “mire primero a sus propias filas antes de exigir responsabilidades a otros”.

Suspensión cautelar de militancia

El pasado viernes, la ejecutiva federal del PSOE ya había suspendido cautelarmente de militancia a Antonio Navarro tras conocerse la apertura de diligencias por el presunto acoso sexual a una militante del propio partido.