Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han alcanzado un máximo histórico en 2025 con 100 detenidos por delitos relacionados con el yihadismo, según datos provisionales del Ministerio del Interior hasta el 17 de diciembre. Esta cifra supera ampliamente los 81 arrestos registrados en 2024, consolidando una tendencia al alza durante los últimos tres años.

En total, las detenciones se produjeron en 64 operaciones antiterroristas, siendo Cataluña la comunidad autónoma con más arrestos (33), seguida de la Comunidad de Madrid (13). De los 33 detenidos en Cataluña, 10 correspondieron a la ciudad de Barcelona, mientras que en Madrid capital fueron 6.

Desde los atentados del 11-M, España ha registrado 1.216 detenidos en 512 operaciones, a los que se suman 158 arrestos en 68 operaciones fuera del país, realizadas por Policía Nacional y Guardia Civil.

El Ministerio del Interior ha señalado que el delito predominante entre los detenidos es el adoctrinamiento, y que 14 de los arrestados en 2025 son menores de edad, un fenómeno que preocupa a las autoridades por su crecimiento exponencial y las dificultades legales que plantea ante casos de radicalización en niños incluso menores de 14 años.

Las autoridades también alertan sobre la captación de jóvenes a través de videojuegos y plataformas de streaming, donde los terroristas difunden propaganda y fomentan el reclutamiento mediante chats y transmisiones en directo. En noviembre, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) reportó la eliminación de 5.400 enlaces de contenido yihadista en colaboración con Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Ertzaintza.

Por estas razones, Interior ha reforzado las medidas de seguridad durante las fiestas navideñas, incluyendo controles aleatorios y mayor presencia policial en lugares de concentración masiva, desde el 19 de diciembre de 2025 hasta el 8 de enero de 2026.