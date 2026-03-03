La diputada popular se hace con el cargo en segunda ronda gracias a la abstención de Vox y Teruel Existe, evidenciando que la negociación para la investidura de Jorge Azcón sigue abierta.

Las Cortes de Aragón ya tienen nueva titular para la XII Legislatura. La diputada del Partido Popular, María Navarro, ha sido elegida este martes 3 de marzo como presidenta de la cámara autonómica. Sin embargo, su elección ha puesto de manifiesto la fragilidad de los bloques actuales: Navarro ha logrado el puesto únicamente con los 26 votos de su formación, necesitando una segunda votación para imponerse al candidato socialista.

Una elección sin apoyos externos

El proceso de votación ha servido como termómetro de las negociaciones de gobierno en la región. El escenario ha quedado dividido de la siguiente manera:

A favor de María Navarro: 26 votos (PP).

26 votos (PP). A favor de Fernando Sabes (PSOE): 25 votos (PSOE, CHA e IU).

25 votos (PSOE, CHA e IU). Abstenciones: 16 votos (14 de Vox y 2 de Aragón Teruel Existe).

Al no alcanzar la mayoría absoluta en el primer intento, Navarro ha sido ratificada en la segunda vuelta por mayoría simple, superando por tan solo un voto al bloque de la izquierda.

El mensaje para la investidura de Azcón

La soledad del PP en esta votación confirma que el acuerdo global con Vox todavía no se ha materializado. Aunque el líder popular, Jorge Azcón, admitió ayer mismo en Barcelona que el pacto con la formación de Santiago Abascal es la «única alternativa posible» tras los resultados electorales del pasado 8 de febrero, el apoyo de Vox en la mesa de las Cortes no ha pasado de una abstención táctica.

Esta situación añade presión a las conversaciones para la futura investidura de Azcón como presidente de Aragón, ya que el PP aspira a un acuerdo sólido que evite la inestabilidad legislativa desde el primer día.