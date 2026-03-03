La apnea se ha consolidado como la «prueba reina» de ‘El Desafío’ en Antena 3. Tras seis ediciones, el reto supervisado por el coach Juandi sigue siendo el momento más esperado por la audiencia y el que mayor nivel de exigencia física y mental demanda a los famosos. La temporada 2026 ha sido histórica: el récord de Rosa López, que parecía inalcanzable, ha sido finalmente superado.

El «Top 10» de la apnea: La barrera de los 4 minutos

Solo un selecto grupo de concursantes ha logrado superar la barrera psicológica y física de los cuatro minutos bajo el agua. Daniel Illescas lidera ahora la tabla con una marca estratosférica que marca un antes y un después en el concurso.

Puesto Concursante Tiempo 1 Daniel Illescas 4:47 2 Rosa López 4:40 3 Jorge Sanz 4:37 4 Gemma Mengual 4:24 5 Omar Montes 4:23 6 Jorge Blanco 4:13 7 Mariló Montero 4:08 8 Pablo Puyol 4:02 9 Willy Bárcenas 4:01 10 Pablo Castellano 3:55

La otra cara de la moneda: Los retos más difíciles

No todos los participantes consiguen dominar los nervios y la técnica necesaria para el oxígeno bajo el agua. En la parte baja de la clasificación encontramos marcas muy alejadas de los líderes, a menudo provocadas por la presión del directo:

El Monaguillo: 0:46 (afectado por sus nervios).

0:46 (afectado por sus nervios). María Pombo: 0:52.

0:52. Eva Soriano: 1:05 aprox. (logró superar el minuto).

1:05 aprox. (logró superar el minuto). Boris Izaguirre: 1:16. Cabe destacar que su participación fue un ejemplo de superación personal, ya que la realizó apenas unas semanas después de sufrir un ictus grave, desafiando las recomendaciones médicas para cumplir con el programa.

El factor Juandi

Más allá de los concursantes, la figura del coach Juandi es el pilar fundamental de la prueba. Su papel como guía en la preparación física y, sobre todo, en el control de las pulsaciones, ha sido el responsable de que el nivel técnico de los concursantes haya ido subiendo edición tras edición.