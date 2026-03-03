La organización ha dado a conocer el número ganador correspondiente a la jornada de este martes, 3 de marzo de 2026, en una cita tradicional de la institución en la ciudad autónoma.

La Cruz Roja en Ceuta ha celebrado este martes, 3 de marzo de 2026, una nueva edición de su sorteo «Los Bombos», una de las citas señaladas en el calendario de la institución. En esta ocasión, el azar ha determinado que el número premiado sea el 388, según los datos facilitados oficialmente tras la conclusión del acto.

Desarrollo del sorteo en Ceuta

El sorteo de este martes se ha desarrollado conforme a los procedimientos habituales de la entidad, manteniendo el rigor que caracteriza a esta iniciativa. La cifra 388 se convierte así en la referencia principal de esta jornada para los participantes y seguidores de una actividad que cuenta con un arraigo consolidado en la sociedad ceutí.

Como es norma en esta clase de convocatorias, los responsables del sorteo han verificado la correcta extracción de los números, confirmando la validez del trescientos ochenta y ocho como la combinación afortunada. Este evento no solo cumple una función social, sino que también genera una notable expectación entre los ciudadanos que colaboran habitualmente con las causas de Cruz Roja.

Impacto y relevancia del número premiado

La publicación del número 388 marca el cierre de la jornada de hoy en lo que respecta a la actividad de «Los Bombos». La transparencia en la comunicación de los resultados es una prioridad para la organización, que agiliza la difusión de los datos para conocimiento de todos los interesados.

Con este resultado, Cruz Roja Ceuta concluye una nueva jornada de su tradicional sorteo, reafirmando la vigencia de esta práctica en la ciudad autónoma durante este primer martes del mes de marzo.