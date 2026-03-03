La escalada de tensión en Oriente Medio ha alcanzado un punto crítico este martes. Según informan diversos medios israelíes y árabes, la Fuerza Aérea de Israel ha ejecutado un bombardeo contra un edificio en la ciudad de Qom, centro neurálgico del poder religioso en Irán, donde se encontraba reunida la Asamblea de Expertos.

Un objetivo estratégico en pleno proceso sucesorio

El ataque tenía como blanco el lugar donde los clérigos de alto rango estaban debatiendo la elección del nuevo Líder Supremo tras la muerte de Jamenei. Aunque la Asamblea está compuesta por 88 miembros, por el momento no ha trascendido el número exacto de clérigos que se encontraban en el interior del inmueble en el momento del impacto. Medios como Al Jazeera han confirmado que las instalaciones han sufrido daños materiales de gran importancia.

Ataques simultáneos en el corazón de Irán

La ofensiva no se ha limitado a Qom. Durante esta jornada del 3 de marzo, la maquinaria militar israelí ha ampliado su radio de acción:

Aeropuerto de Mehrabad: Ubicado en el centro de Teherán, la agencia iraní Mehr ha difundido imágenes de una densa humareda elevándose sobre las instalaciones, utilizadas principalmente para vuelos nacionales y diplomáticos.

Aeródromo de Karaj: Israel ha lanzado una advertencia explícita sobre este aeródromo, situado a unos 50 kilómetros al oeste de la capital, indicando su intención de bombardearlo.

«Bandera roja de la venganza»

Este movimiento bélico se produce en un escenario de máxima alerta tras el izado de la «bandera roja de la venganza» en las mezquitas iraníes, un símbolo histórico que precede a respuestas militares de gran envergadura. El proceso de sucesión, que debía ser gestionado por un órgano tripartito (político, religioso y jurídico), se ve ahora sumido en el caos mientras la infraestructura crítica del país sufre los embates de la aviación israelí.