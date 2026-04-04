La creadora de contenido, que actualmente triunfa como colaboradora en ‘Todo es mentira’ y finaliza sus estudios de Derecho, confiesa su ilusión por dar el salto a la presentación del ‘reality’ estrella de Telecinco.

Marina Rivers sigue consolidándose como uno de los rostros más polivalentes de la televisión actual. Tras su exitoso paso por MasterChef Celebrity, donde quedó en segunda posición, y su actual faceta analítica en el programa de Risto Mejide, la influencer ha aprovechado su paso por el festival de invierno Nevalia para desvelar sus ambiciones profesionales a medio plazo.

Un sueño llamado Honduras

Durante una entrevista, Rivers no ocultó su admiración por el formato de ‘Supervivientes’. Sin embargo, lejos de querer participar como concursante sufriendo las penurias de la isla, la joven apunta directamente a la presentación.

Ambición profesional: Marina calificó como una oportunidad «increíble» el poder desempeñar un rol vinculado a la conducción del programa.

Marina calificó como una oportunidad «increíble» el poder desempeñar un rol vinculado a la conducción del programa. Humildad y preparación: A pesar de su entusiasmo, reconoció con madurez que todavía no se siente preparada para un reto de tal envergadura en este momento, pero lo visualiza como un objetivo claro para su «yo» del futuro.

A pesar de su entusiasmo, reconoció con madurez que todavía no se siente preparada para un reto de tal envergadura en este momento, pero lo visualiza como un objetivo claro para su «yo» del futuro. Respeto al relevo actual: Tuvo palabras de reconocimiento para María Lamela, quien se ha incorporado esta temporada como presentadora desde Honduras, subrayando que admira el trabajo que se está realizando actualmente en el formato.

Una carrera en ascenso

La trayectoria de Marina Rivers en la pequeña pantalla es un ejemplo de diversificación. No solo ha demostrado habilidades culinarias y de entretenimiento, sino que su perfil como estudiante de Derecho le ha permitido encajar con éxito en mesas de debate político y actualidad, como es el caso de Todo es mentira.

Con el cierre de su etapa universitaria en el horizonte y su experiencia previa en formatos digitales como Warrior Games, Rivers deja claro que su objetivo es construir una carrera sólida y duradera en los medios de comunicación, alejándose de la etiqueta exclusiva de «creadora de contenido» para convertirse en una comunicadora total.