Las fuerzas estadounidenses han logrado recuperar con vida a uno de los dos tripulantes del avión de combate tras una operación especial en el sur de la República Islámica. Se trata del primer derribo de este tipo desde el inicio del conflicto el pasado mes de febrero.

Washington se enfrenta a uno de los momentos de mayor tensión desde que comenzara la guerra con Teherán el pasado 28 de febrero. Un avión de combate F-15E de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue derribado este viernes por las defensas de Irán, lo que activó de forma inmediata una misión de búsqueda y rescate en territorio hostil. Según ha confirmado la cadena CNN, las fuerzas estadounidenses han logrado recuperar a uno de los dos pilotos, quien se encuentra vivo y recibiendo atención médica.

El incidente, localizado al sur de la República Islámica, marca un hito en el desarrollo de la contienda al ser el primer suceso de estas características del que se tiene constancia. Mientras la incertidumbre rodea el paradero del segundo tripulante, fuentes consultadas por Axios indican que las operaciones de búsqueda continúan activas en la zona.

Máxima tensión por el segundo piloto

La situación del tripulante que aún no ha sido localizado mantiene en vilo a la Casa Blanca. La posibilidad de que el piloto se encuentre huyendo en el interior de Irán ha elevado la presión sobre la Administración Trump. Las autoridades de Teherán han reaccionado al suceso haciendo un llamamiento a la población civil para localizar a los supervivientes.

En este sentido, la agencia semioficial ISNA ha informado de que el gobernador de la provincia de Kohkiluyeh-Buyer Ahmad ha ofrecido un «reconocimiento especial» a cualquier ciudadano que logre capturar o abatir a los miembros de la tripulación estadounidense. Este escenario de una posible captura evoca en Washington el recuerdo de la crisis de los rehenes de 1979, un factor que añade una carga simbólica y política de extrema gravedad al conflicto actual.

Cruce de informaciones y recrudecimiento de los ataques

La jornada del viernes estuvo marcada por la confusión informativa y el aumento de las hostilidades. La agencia iraní Mehr informó sobre el posible derribo de un helicóptero que formaba parte del equipo de rescate, un dato que no ha sido confirmado oficialmente. Por su parte, el diario The New York Times dio cuenta de un segundo caza accidentado en aguas del golfo Pérsico, cuyo único ocupante sí pudo ser rescatado.

Este choque aéreo se produce en un contexto de escalada militar sin precedentes. En las últimas horas, Estados Unidos e Israel han intensificado sus ofensivas, destacando el derribo de un gran puente situado a solo veinte kilómetros de Teherán. La respuesta iraní no se ha hecho esperar, dirigiendo sus ataques contra infraestructuras críticas en la región. Entre ellos, Kuwait ha denunciado un ataque contra una planta desalinizadora, suponiendo la primera agresión directa contra un servicio básico para el suministro civil en los países del Golfo.

Donald Trump: «Estamos en guerra»

A pesar de la gravedad del derribo y la situación de los pilotos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha descartado que este suceso vaya a descarrilar los contactos diplomáticos. En una conversación telefónica con la cadena NBC News, el mandatario fue tajante al ser preguntado sobre si el incidente afectaría a las negociaciones con Teherán.

«No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra», declaró Trump, asumiendo el derribo como una consecuencia directa del estado de beligerancia entre ambas naciones. Mientras tanto, el foco permanece en el sur de Irán, donde el destino del segundo piloto del F-15E sigue siendo el factor determinante de las próximas horas.