La justicia paraguaya ordena el ingreso en prisión de Dalia López tras permanecer seis años prófuga. Se le acusa de liderar una red criminal dedicada a la falsificación de documentos públicos y asociación ilícita.

Un juez paraguayo ha decretado este viernes la prisión preventiva para la empresaria Dalia López, capturada recientemente tras permanecer en paradero desconocido durante seis años. López está señalada como la presunta responsable de gestionar los pasaportes falsificados con los que el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano, Roberto de Assis, ingresaron de forma irregular en Paraguay en marzo de 2020.

El magistrado penal de Garantías, Raúl Esteban Florentín, ha resuelto que la imputada permanezca inicialmente diez días en el Departamento de Judiciales de la Policía Nacional, en Asunción. Una vez transcurrido este periodo, será trasladada al Complejo Penitenciario para Mujeres de la ciudad de Emboscada, en el centro del país, según han informado medios locales como Última Hora.

Una detención tras seis años de fuga

Dalia López, de 55 años, fue localizada el pasado jueves durante un registro en una vivienda de lujo en la capital paraguaya. Sobre ella pesaba una orden de busca y captura desde marzo de 2020, acusada por la Fiscalía de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, así como de asociación criminal.

Durante la audiencia de imposición de medidas, la defensa de la empresaria intentó eludir el ingreso en prisión solicitando el arresto domiciliario. Para ello, su abogado, Adrián Salas, ofreció como garantía una propiedad valorada en más de un millón de dólares. Sin embargo, el juez rechazó la petición ante el evidente riesgo de fuga que ha marcado el proceso durante más de un lustro. Según la versión de su defensa, la mujer no se presentó ante la justicia en su momento debido a presuntas «amenazas» telefónicas y a un «delicado estado de salud», argumentos que no han evitado la medida cautelar.

El origen del escándalo: el caso Ronaldinho

La implicación de López se remonta al año 2020, cuando contrató al astro brasileño para participar en un acto benéfico en Paraguay. El 4 de marzo de ese año, Ronaldinho y su hermano cruzaron la frontera portando pasaportes paraguayos originales pero adulterados con sus nombres. El fraude fue detectado de inmediato, lo que derivó en la detención de los hermanos y su posterior reclusión durante casi seis meses en el país.

El exjugador del FC Barcelona y su hermano pasaron cerca de un mes en la cárcel de la Agrupación Especializada de la Policía antes de obtener el arresto domiciliario en un hotel de lujo tras el pago de una fianza de 1,6 millones de dólares. Finalmente, regresaron a Brasil en agosto de 2020 tras abonar otros 200.000 dólares como «reparación social» y extinguirse sus procesos judiciales.

La Fiscalía sostiene que Dalia López formaba parte de una organización criminal estructurada cuyo objetivo era facilitar la elaboración de documentos de identidad y pasaportes falsos para obtener beneficios patrimoniales y facilitar negocios jurídicos ilícitos. Con su detención, la justicia paraguaya busca cerrar uno de los capítulos más mediáticos de su historia judicial reciente.