El Real Madrid visita este sábado el estadio de Son Moix con la obligación de no ceder terreno en la lucha por el título. Los blancos, dirigidos por Álvaro Arbeloa, se encuentran en la segunda posición de la tabla y necesitan sumar los tres puntos para mantenerse en la estela del Barcelona, independientemente de lo que ocurra en el duelo entre el conjunto blaugrana y el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Mallorca llega a la cita en una situación crítica. El conjunto balear ocupa actualmente puestos de descenso (es antepenúltimo con 28 puntos) y necesita una victoria ante su afición para recortar distancias con Elche, Alavés y Sevilla, rivales directos en la lucha por la permanencia.

Fecha y hora del encuentro

El partido correspondiente a la jornada de LaLiga EA Sports se disputa en el siguiente horario:

Fecha: Sábado, 4 de abril de 2026.

Sábado, 4 de abril de 2026. Hora: 16:15 horas (hora peninsular española).

16:15 horas (hora peninsular española). Lugar: Estadio de Son Moix, Palma de Mallorca.

Cómo ver el partido por televisión

El encuentro entre el Mallorca y el Real Madrid podrá seguirse en directo a través de Movistar Plus+. Los aficionados pueden acceder a la emisión de este partido, además de otros encuentros destacados como la ida de los cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich (7 de abril), mediante la suscripción a la plataforma por 9,99 euros al mes (impuestos incluidos).