La artista catalana confiesa durante el «confesionario» del Lux Tour en Madrid que el cantante colombiano le admitió su incapacidad para ser fiel tras el primer año de relación. Rosalía, por su parte, desvela que rechazó las disculpas de Yatra tras una supuesta estrategia publicitaria.

El paso del Lux Tour de Rosalía por Madrid continúa generando titulares que trascienden lo estrictamente musical. Durante la sección denominada «el confesionario» —un espacio donde la intérprete de Sant Esteve Sesrovires invita a personalidades públicas a compartir confidencias ante el público—, la cantante Aitana ha roto su silencio sobre los motivos reales de su ruptura sentimental con el artista colombiano Sebastián Yatra.

La confesión se produjo en un ambiente de cercanía con los asistentes, donde Aitana detalló el momento exacto en el que la relación comenzó a resquebrajarse. Según la cantante, el detonante fue una declaración directa de Yatra cuando estaban próximos a celebrar su primer aniversario: «Cuando íbamos a hacer un año me dijo: «¿Sabes lo que pasa?, que a partir del año yo puedo llegar a ser infiel«». Ante esta advertencia, la artista española tomó la decisión de finalizar el noviazgo de forma inmediata: «Y yo dije: «Pues ya está, lo dejamos»».

Rosalía y el «márquetin» de Sebastián Yatra

La charla entre ambas artistas no solo sirvió para que Aitana se desahogara, sino que también propició una revelación inédita por parte de Rosalía. Mientras sonaban los acordes de La Perla, la catalana analizó la actitud del cantante colombiano sugiriendo que él mismo era consciente de que sus relaciones tienen «fecha de caducidad».

En un momento de la conversación, Rosalía preguntó a Aitana si Yatra fue quien realizó una «maniobra de márquetin» mencionándola a ella. Tras la confirmación de Aitana, Rosalía desveló un episodio desconocido hasta la fecha: «Me pidió disculpas y no se lo perdoné». La respuesta de la exconcursante de Operación Triunfo fue tajante, reconociendo la determinación de su compañera: «Tú fuiste mucho más inteligente que yo, entonces».

Una nueva etapa para Aitana

A pesar de la seriedad del tema, la interacción entre ambas transcurrió en un tono distendido y de apoyo mutuo. Rosalía quiso aconsejar a su colega de profesión bajo una premisa clara: «Si en el primer año hay problemas, allí no es, hermana». Asimismo, destacó el buen aspecto actual de la joven catalana, calificándola de «radiante».

Aitana, que se mostró cómoda y segura durante su intervención en el escenario madrileño, confirmó que ha logrado superar aquel episodio y se encuentra en un momento vital positivo. «Es que ahora estoy bien», sentenció la artista, cerrando así un capítulo de su vida personal que ha estado marcado por la especulación mediática hasta esta confirmación pública.