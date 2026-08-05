La Junta de Andalucía ha confirmado el primer fallecimiento de la temporada relacionado con el virus del Nilo occidental (VNO). Se trata de un hombre de 82 años, vecino de Dos Hermanas, que tenía patologías previas y permanecía ingresado en el Hospital Universitario Virgen de Valme de Sevilla tras ser diagnosticado de meningoencefalitis.

El fallecimiento se produjo el pasado 27 de julio, según la información difundida por la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Hasta el momento, Andalucía contabiliza 17 casos diagnosticados, de los cuales 12 son leves y cinco de carácter neuroinvasivo.

Las autoridades sanitarias mantienen actualmente a 19 municipios andaluces declarados como áreas en alerta, lo que implica un refuerzo de la vigilancia y de las medidas de prevención frente al mosquito transmisor.

Nuevo caso confirmado en Aznalcázar

La Secretaría de Salud Pública y Promoción de la Salud también ha confirmado un nuevo caso en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla.

Se trata de una infección leve por el virus del Nilo occidental, confirmada por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Tras este diagnóstico, Aznalcázar permanecerá declarada como área en alerta hasta el 24 de agosto.

Esta medida supone intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana, además de reforzar las campañas comunitarias de información y prevención.

Farmacias y profesionales de enfermería participarán en la difusión de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo de picaduras, especialmente entre las personas más vulnerables.

Estos son los 19 municipios en alerta

La mayor parte de las localidades afectadas se encuentra en la provincia de Sevilla.

Los municipios declarados como área en alerta son Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa.

También están incluidos Torredonjimeno y Lopera, en Jaén; Salobreña, en Granada; y Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, en Málaga.

Además, se detectó circulación del virus en Benacazón, en Sevilla, y Bujalance, en Córdoba. Sin embargo, los puntos de captura se encontraban a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, por lo que no fue necesario declarar estas localidades como áreas en alerta.

Cinco casos neuroinvasivos durante la temporada

De los 17 casos diagnosticados este año en Andalucía, 12 han sido leves y cinco neuroinvasivos.

Los casos se han localizado en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar, Sevilla, Bollullos de la Mitación y Dos Hermanas.

Las autoridades sanitarias han realizado estudios de laboratorio a 342 personas, además de pruebas para descartar arbovirosis en 107 pacientes con meningitis víricas.

También se han efectuado 2.088 determinaciones del virus del Nilo occidental dentro del cribado de donantes de sangre, todas ellas con resultado negativo.

Circulación del virus en aves silvestres

La Junta ha detectado presencia del virus en dos aves silvestres de las 219 analizadas en Andalucía.

Los ejemplares fueron localizados en una zona alejada de los núcleos de población del Parque Nacional de Doñana.

Hasta el momento, no se ha identificado circulación del virus en équidos durante la actual temporada.

Los agentes de Salud Pública han llevado a cabo 1.563 verificaciones en 690 municipios. En 353 localidades se han inspeccionado imbornales y otros puntos susceptibles de favorecer la reproducción de mosquitos.

La Junta pide reforzar la prevención

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha solicitado tanto a las administraciones como a la ciudadanía que mantengan las medidas de prevención.

Las recomendaciones se centran principalmente en evitar las picaduras de mosquitos, con especial atención a las personas mayores, pacientes con enfermedades previas y otros colectivos vulnerables.

El aviso cobra mayor importancia en los municipios donde se ha detectado una elevada presencia del mosquito vector durante las últimas semanas.