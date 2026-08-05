El universo audiovisual de ‘Warhammer 40.000’ continúa creciendo en Prime Video. Mientras avanza el desarrollo de la esperada serie de acción real protagonizada por Henry Cavill, Amazon MGM Studios ha puesto en marcha una nueva producción animada ambientada en la popular franquicia.

El proyecto contará también con Cavill como productor ejecutivo y funcionará como una expansión del episodio dedicado a Warhammer 40.000 dentro de ‘Secret Level’, la antología animada estrenada por la plataforma a finales de 2024.

Según la información publicada por Variety, la nueva ficción está siendo desarrollada por Amazon MGM Studios, Blur Studios y Games Workshop.

Henry Cavill refuerza su papel en la franquicia

La implicación de Henry Cavill en el proyecto irá más allá de su participación como protagonista en la futura adaptación de acción real.

El actor británico ejercerá como productor ejecutivo de la nueva serie animada junto a Natalie Viscuso y otros miembros del equipo creativo.

Cavill ha reconocido en numerosas ocasiones su afición por el universo de Warhammer 40.000, una pasión anterior al acuerdo alcanzado entre Amazon y Games Workshop para llevar la franquicia a la pantalla.

Su entusiasmo por este universo fue uno de los elementos que impulsaron su participación en el desarrollo de las nuevas producciones.

Un ‘spin-off’ nacido de ‘Secret Level’

La nueva serie surgirá directamente del episodio de Warhammer 40.000 incluido en ‘Secret Level’, ficción que adapta distintos mundos relacionados con los videojuegos y los juegos de mesa.

El director Dave Wilson volverá a ponerse al frente del proyecto, que ha cocreado junto al guionista John Orloff, conocido por trabajos como Band of Brothers y Masters of the Air.

Amazon mantiene en secreto la mayor parte de la trama, aunque ha adelantado que la historia estará centrada en The Deathwatch, una unidad de élite de los Marines Espaciales especializada en combatir amenazas alienígenas.

Una historia más amplia dentro de ‘Warhammer’

Dave Wilson ha explicado que el episodio de Secret Level fue concebido como un posible punto de partida para desarrollar relatos de mayor alcance.

Según el director, la respuesta del público fue especialmente positiva entre los seguidores de la franquicia, que valoraron el cuidado con el que se construyó el universo presentado en pantalla.

Wilson señaló que la nueva serie permitirá ampliar esa base y desarrollar una historia mucho más ambiciosa. También reconoció que llevaba más de dos décadas interesado en sacar adelante una ficción ambientada en Warhammer.

La apuesta de Amazon por las adaptaciones de videojuegos

El anuncio confirma la estrategia de Prime Video de ampliar su catálogo de adaptaciones vinculadas a juegos y videojuegos.

Uno de sus mayores éxitos recientes ha sido ‘Fallout’, que logró una amplia repercusión internacional y fue renovada para nuevas temporadas.

La plataforma también trabaja en proyectos relacionados con ‘God of War’, ‘Tomb Raider’, ‘Mass Effect’, ‘Wolfenstein’ y ‘Life Is Strange’.

Dentro de esta estrategia, Warhammer 40.000 se perfila como una de las franquicias con mayor potencial para construir un universo audiovisual compuesto por producciones de acción real y animación.

La intención es atraer tanto a los seguidores veteranos del juego de miniaturas como a nuevos espectadores que descubran la saga a través de Prime Video.