La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas en el Campo de Gibraltar, el Estrecho y Ceuta. La alerta estará vigente desde las 20:00 horas de este viernes, 12 de diciembre, hasta el mediodía del sábado 13. Se esperan precipitaciones muy intensas que podrían acumular hasta 100 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas en las poblaciones cercanas al litoral de la bahía de Algeciras. El servicio de emergencias 112 ha solicitado a la población extremar la precaución.

Previsiones y evolución del Frente Atlántico

La llegada de un frente atlántico provocará un notable empeoramiento del tiempo, centrado principalmente en Andalucía occidental. Las precipitaciones serán abundantes y podrán ser localmente fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta.

El aviso naranja se activa en el Campo de Gibraltar, mientras que el aviso amarillo se mantiene en otras zonas de la provincia de Cádiz y el litoral de Málaga, donde se podrían alcanzar 20 mm en una hora. El portavoz de AEMET, Rubén del Campo, indicó que las lluvias afectarán amplias zonas de la península, especialmente la mitad oeste y la zona centro.

Temperaturas: Las temperaturas experimentarán una ligera subida. Se pasará de mínimas de 11ºC y máximas de 17ºC este viernes, a mínimas de 14ºC y máximas de 18ºC el sábado. En general, las temperaturas serán suaves para la época del año, con previsión de superar los 20ºC en algunas zonas.

Las temperaturas experimentarán una ligera subida. Se pasará de mínimas de 11ºC y máximas de 17ºC este viernes, a mínimas de 14ºC y máximas de 18ºC el sábado. En general, las temperaturas serán suaves para la época del año, con previsión de superar los 20ºC en algunas zonas. Resto de la Península: La inestabilidad se trasladará al área mediterránea durante el fin de semana, donde un área de bajas presiones provocará lluvias que también podrán ser intensas localmente. Lloverá en el centro y este peninsular, aunque las precipitaciones serán más dispersas. En el norte la cota de nieve se situará en torno a los 1.400 metros y en el centro, cerca de los 1.600 metros.

11/12 12:06 AVISOS PASADO MAÑANA | Andalucía: costeros y lluvias. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/fWoojlxswv — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) December 11, 2025

Recomendaciones de Protección Civil y el 112

Ante el riesgo de inundaciones, la Agencia de Emergencias de Andalucía (112) mantiene activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía en fase de preemergencia. El 112 recomienda a la población extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente en la comarca del Estrecho.