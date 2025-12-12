Francia y Marruecos han consolidado su interoperabilidad naval en la trigésima segunda edición del ejercicio Chebec 25. El operativo reunió a la fragata marroquí ‘Mohammed VI’ y a la francesa ‘La Fayette’ en maniobras complejas que incluyeron un tránsito conjunto por el estrecho de Gibraltar, ejercicios en el Mediterráneo y el Atlántico, y la participación, por segundo año consecutivo, de un submarino de ataque nuclear francés. El ejercicio, desarrollado en noviembre, subraya la profunda alianza bilateral en defensa y seguridad.

Maniobras de alta complejidad en el Atlántico y el Mediterráneo

El ejercicio naval Chebec 25 se desarrolló a lo largo de varias semanas el pasado mes de noviembre, permitiendo a las marinas de guerra de ambos países practicar operaciones avanzadas y reforzar los procedimientos de mando y control.

La fragata marroquí ‘Mohammed VI’ —la más grande y potente de África, equipada con helicóptero Panther y capacidades antisubmarinas— se combinó con la fragata ligera francesa ‘La Fayette’. La participación de un submarino de ataque nuclear francés elevó la complejidad de los entrenamientos, con un enfoque especial en la guerra antisubmarina. Durante el operativo se practicaron escenarios de coordinación táctica, gestión de crisis, control de daños e incendios, y lucha contra amenazas submarinas.

Estructura progresiva del ejercicio

Chebec 25 se estructuró en cuatro fases bien diferenciadas:

La primera fase se centró en entrenamientos teóricos y prácticos en los puertos franceses de Tolón y la base aeronaval de Hyères, incluyendo talleres técnicos y conferencias tácticas entre el 7 y el 12 de noviembre. La segunda fase, del 12 al 17 de noviembre, consistió en maniobras complejas en alta mar durante el desplazamiento de los buques hacia Tánger. La tercera etapa se dedicó al atraque en el puerto marroquí para el intercambio de experiencias y la evaluación del desempeño. Finalmente, la última fase, entre el 20 y el 22 de noviembre, se enfocó en patrullas operativas conjuntas, con ejercicios de vigilancia marítima y coordinación en escenarios de simulación de crisis.

Consolidación estratégica bilateral

El ejercicio Chebec 25 no solo refuerza la interoperabilidad entre las fuerzas navales de Francia y Marruecos, sino que también consolida los lazos bilaterales tras el reciente reconocimiento francés de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. El operativo permite a Marruecos proyectar su capacidad como potencia naval regional clave. Este ejercicio naval se suma a un calendario más amplio de cooperación franco-marroquí en 2025, que incluyó el operativo terrestre Chergui 2025 en octubre y un plan de acción de seguridad conjunta firmado en junio para la lucha contra el terrorismo y la migración irregular.