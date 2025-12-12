El AD Ceuta recibe una excelente noticia antes de afrontar sus próximos compromisos: Mohamed Kone, guardameta marfileño, finalmente no ha sido convocado por Costa de Marfil para la Copa África 2025, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero en Marruecos.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó este martes la lista de 26 jugadores seleccionados por Emerse Faé, entrenador de la selección marfileña, dejando fuera a Kone, al igual que a otros destacados futbolistas como Nicolás Pépé y Simon Adingra. Esto significa que el portero, que actualmente milita en el Charleroi, estará disponible para defender la portería del AD Ceuta en los próximos encuentros de liga.

El técnico del AD Ceuta podrá contar así con uno de sus jugadores clave en un momento crucial de la temporada, asegurando estabilidad en la portería y experiencia internacional dentro del equipo. La presencia de Kone permitirá al conjunto ceutí afrontar con más garantías los desafíos que se avecinan y buscar puntos importantes en la competición.

Con esta noticia, los aficionados del AD Ceuta pueden respirar tranquilos: su arquero titular estará en plenas condiciones para ayudar al equipo a sumar en la tabla y mantener sus aspiraciones intactas durante estas semanas decisivas.